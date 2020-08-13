Фигурист Алексей Ягудин высказался о протестах в Белоруссии.

«Братья и сестры, я люблю вашу страну и ваш нереально простой и гостеприимный народ. Вы имеете полное право жить так, как вы сами хотите. Надеюсь, в самое ближайшее время этот хаос и насилие закончатся», — написал Ягудин в Instagram.

Также Ягудин ответил, что он искренне переживает за происходящее в Белоруссии, а на видео и фото, которые распространяются в интернете, тяжело смотреть.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.

Ранее биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии.