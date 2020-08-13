Ягудин высказался о протестах в Белоруссии
Фигурист Алексей Ягудин высказался о протестах в Белоруссии.
«Братья и сестры, я люблю вашу страну и ваш нереально простой и гостеприимный народ. Вы имеете полное право жить так, как вы сами хотите. Надеюсь, в самое ближайшее время этот хаос и насилие закончатся», — написал Ягудин в Instagram.
Также Ягудин ответил, что он искренне переживает за происходящее в Белоруссии, а на видео и фото, которые распространяются в интернете, тяжело смотреть.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.
Ранее биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии.
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Искренне переживаю за происходящее в любимой Беларуси. ���� На видео и фото, которые распространяются в интернете тяжело смотреть. Меня многое связывает с этой страной, где мы не один год делаем ТВ-проекты, в Минске функционирует мой центр фигурного катания. Любой визит Беларуси - реальный кайф. Братья и сестры, я люблю Вашу страну и Ваш нереально простой и гостеприимный народ. Вы имеете полное право жить так, как Вы сами хотите. Надеюсь, в самое ближайшее время этот хаос и насилие закончатся. Если в Беларуси и должны быть столпотворения людей, то только восхищенных туристов от красот Несвижского замка. Если белорусы должны стоять на коленях, то только склоняя головы, отдавая дань памяти в Мемориальном комплексе «Хатынь» местным жителям. Держитесь!!! Скоро увидимся, Беларусь! #живебеларусь #беларусь #беларусь����