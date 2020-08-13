Алаев: VAR работает не так, как мы все ожидали

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о системе VAR, передает РИА «Новости».

«Самые большие сложности сейчас связаны с использованием системы VAR. Она работает не так, как мы все ожидали, и на это есть объективные причины», — заявил Алаев.

Также Алаев отметил, что в начале случились резонансные судейские ошибки, но большинство матчей были проведены на нормальном уровне.



Ранее сообщалось о том, что судья матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи» Василий Казарцев проходил проверку на полиграфе более шести часов.