Хоккеист ЦСКА Мамин поделился ожиданиями от следующего сезона

Хоккеист московского ЦСКА Максим Мамин поделился ожиданиями от следующего сезона, передает сайт команды.

«Готовимся по плану. Настроение хорошее. С парнями новыми общаемся, в коллектив они прекрасно вливаются. Надеюсь, что на трибуны сможет прийти больше, чем 10% болельщиков», — сказал Мамин.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 2 сентября.



Ранее московское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в товарищеском матче.