Хоккеист ЦСКА Мамин поделился ожиданиями от следующего сезона
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Хоккеист московского ЦСКА Максим Мамин поделился ожиданиями от следующего сезона, передает сайт команды.
«Готовимся по плану. Настроение хорошее. С парнями новыми общаемся, в коллектив они прекрасно вливаются. Надеюсь, что на трибуны сможет прийти больше, чем 10% болельщиков», — сказал Мамин.
Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 2 сентября.
Ранее московское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в товарищеском матче.