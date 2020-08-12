Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии
Биатлонистка Дарья Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии.
«Люблю мирную родную Белоруссию! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие», — написала Домрачева в Instagram.
Спортсменка отметила, что любой конфликт можно решить мирным путем.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.
Ранее Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии.
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Люблю МИРНУЮ родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста услышьте. ������