Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии

Биатлонистка Дарья Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии.

«Люблю мирную родную Белоруссию! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие», — написала Домрачева в Instagram.



Спортсменка отметила, что любой конфликт можно решить мирным путем.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.

Ранее Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии.