Биатлонистка Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии
Биатлонистка Дарья Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии.
«Ситуации на улицах не могут не беспокоить. Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и цивилизованно решайте проблемы», — написала Домрачева в Instagram.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.
Ранее экс-биатлонист Александр Тихонов высказался о протестах в Белоруссии.
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Ситуации на улицах не могут не беспокоить...Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям ОБОИХ СТОРОН конфликта: Уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, ГУМАННЫЕ методы решения проблем. ������ Мы все люди. Давайте оставаться Людьми.