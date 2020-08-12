Биатлонистка Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии

Биатлонистка Дарья Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии.

«Ситуации на улицах не могут не беспокоить. Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и цивилизованно решайте проблемы», — написала Домрачева в Instagram.



Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.

Ранее экс-биатлонист Александр Тихонов высказался о протестах в Белоруссии.