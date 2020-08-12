Слуцкий назвал штрафы за отсутствие масок рейдерским захватом денег

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался относительно нововведение Российского футбольного союза (РФС), согласно которому организация имеет право штрафовать за отсутствие на матчах медицинских масок.

По словам специалиста, РФС выписывает штрафы на «фантастические суммы».

«То есть вы у меня забираете огромные деньги, больше полмиллиона рублей, вы даже ничего не объясняете. Что за рейдерские захваты чужих денег? Я отвык от этого, и я буду говорить об этих вещах, я не собираюсь молчать и здесь держаться за какие-то вещи. Это безобразие, это позор, это ужас, который творится», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Ранее Слуцкий потребовал отстранить арбитра матча «Рубин» — «Локомотив».