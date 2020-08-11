Трамп заявил, что игроки НБА позорно прогнулись перед Китаем

Президент США Дональд Трамп раскритиковал игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за боязнь высказываться о нарушениях прав человека в Китае.

Летом 2019 года генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори выразил поддержку протестующим в Гонконге. Высказывание функционера вызвало негативную реакцию в Китае и поставило под удар сотрудничество НБА в регионе. После этого игроки и тренеры НБА отказались высказываться о ситуации в Китае.

«То, как они угождают Китаю, а также то, как они прогнулись перед страной, это, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь намного больше, чем в Китае. Но у нас здесь есть система, которая позволяет не уважать свою систему», — приводит слова Трампа Mediaite.

Глава государства добавил, что игроки НБА не ценят то, что есть у них в США.

Ранее Трамп назвал игроков НБА подлыми и тупыми.