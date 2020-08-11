Ветераны «Спартака» призвали пожизненно отстранить судей Казарцева и Еськова

Ветераны московского «Спартака» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с требованием пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

Судьи работали на матче первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи». Встреча, прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти. После игры Федун выразил недовольство судейством и заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

Ветераны считают, что работа арбитров «убила принцип состязательности».

«Абсолютно бездарная работа Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футбол и РФС», — говорится в тексте письма.

Также бывшие футболисты «Спартака» призвали пожизненно отстранить от работы главу проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонида Калошина.

Ранее экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал спорное судейство в матче «Спартак» — «Сочи».