Назаров назвал Широкова «самовлюбленным нахалом»

Российский актер и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на недавний инцидент с участием экс-игрока сборной России Романа Широкова.

В ходе встречи любительских команд 39-летний Широков избил судью Никиту Данченкова из-за неназначенного пенальти.

«Дмитрий, добрый день. Осветите, пожалуйста, ситуацию, как Широков, играя в любительском турнире, избивает судью за красную карточку. Как можно больше людей должны увидеть, какой поганый это человек», — обратился к Назарову один из его подписчиков в Instagram.

«Самовлюбленный нахал», — ответил актер.

Ранее Назаров написал стихотворение о судейском скандале вокруг «Спартака».