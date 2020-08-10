Систему видеопомощи арбитрам назвали антифутбольной

Бывший судья Игорь Егоров поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR), передает «Спорт день за днем».

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» главный арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота столичного клуба, который реализовал Кристиан Нобоа. Позднее назначение штрафного удара признали ошибочным.Система VAR не исправила ошибку арбитра.

«VAR – это антифутбольная система. 100 процентов – против зрителей и их эмоций. Концовка прошлого чемпионата – одни нарекания. Начался новый сезон – опять все тоже самое. Люди перестали нести ответственность за то, что они делают на футбольном поле», — заявил Егоров.

Ранее сообщалось, что Виктор Кашшаи высказался о системе видеопомощи арбитрам в матче «Спартак» — «Сочи».