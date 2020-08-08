ЦСКА впервые за 21 год вышел на матч чемпионата России без легионеров в стартовом составе

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Московский ЦСКА впервые за 21 год вышел на матч чемпионата России без легионеров в стартовом составе.

Напомним, подопечные Виктора Гончаренко встречаются в матче первого тура против «Химок».

Отметим, что на скамейке запасных красно-синих находятся словенец Яка Бийол, исландец Арнор Сигурдссон, хорват Кристиян Бистрович и аргентинец Адольфо Гайч.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Химки» и ЦСКА объявили составы на матч первого тура РПЛ.