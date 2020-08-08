«Ювентус» объявил об отставке Сарри

Туринский «Ювентус» объявил об отставке Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Заявление опубликовано на официальном сайте команды.

Сарри возглавил «Ювентус» в 2019 году. Под его руководством команда стала чемпионом Италии. В 1/8 финала Лиги чемпионов «старая сеньора» по сумме двух матчей проиграла «Лиону» и завершила выступление в турнире. В прошедшем розыгрыше Кубка Италии «Ювентус» дошел до финала, где уступил «Наполи».

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на должность является наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги.