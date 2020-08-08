Павлюченкова объяснила отказ играть на US Open

30-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объяснила отказ играть на Открытом чемпионате США (US Open), передает Tennis Majors.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке при пустых трибунах с 31 августа по 13 сентября. От участия в турнире уже отказались несколько теннисистов.

«Это было очень сложное решение, как я сказал в своих социальных сетях. Я ни разу не пропустила турнир Большого шлема за всю свою карьеру с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать или семнадцать лет. Так что для меня это было немного эмоционально», — заявила россиянка.

Ранее сообщалось, что Бертенс отказалась участвовать в US Open 2020 года.