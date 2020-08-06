Футбольный клуб «Тамбов» сменил логотип
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«Тамбов» сменил логотип. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Эмблема выполнена в форме многоугольника, с характерными признаками известного символа Тамбовщины — тамбовского волка.
Использовать новый логотип клуб начнет со старта нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который запланирован на 8 августа.
Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус объяснил решение нападающего Александра Кокорина перейти в столичный «Спартак».
ТАМБОВ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ЛОГОТИП! ��— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 6, 2020
В преддверии нового сезона Тинькофф РПЛ, который стартует 8 августа, футбольный клуб «Тамбов» официально представляет новый логотип и фирменный стиль.
Все подробности ➡ https://t.co/B2hJKyUdJw#ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KkeXz0Sad5