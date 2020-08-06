Футбольный клуб «Тамбов» сменил логотип

Прослушать новость
Остановить прослушивание

«Тамбов» сменил логотип. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Эмблема выполнена в форме многоугольника, с характерными признаками известного символа Тамбовщины — тамбовского волка.

Использовать новый логотип клуб начнет со старта нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который запланирован на 8 августа.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус объяснил решение нападающего Александра Кокорина перейти в столичный «Спартак».