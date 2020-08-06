Матчи РПЛ будут показывать в Бразилии

Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов заявил, что игры отечественного чемпионата будут показывать в Бразилии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, сделка по оформлению телевизионных прав будет закрыта в ближайшее время.

Также Суворов отметил, что игры Премьер-лиги можно будет продолжать смотреть по платной подписке в YouTube из любой точки мира.

Ранее стала известна сумма, которую «Манчестер Сити» хочет получить за защитника Эрика Гарсию.