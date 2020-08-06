Матчи РПЛ будут показывать в Бразилии
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Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов заявил, что игры отечественного чемпионата будут показывать в Бразилии. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, сделка по оформлению телевизионных прав будет закрыта в ближайшее время.
Также Суворов отметил, что игры Премьер-лиги можно будет продолжать смотреть по платной подписке в YouTube из любой точки мира.
Ранее стала известна сумма, которую «Манчестер Сити» хочет получить за защитника Эрика Гарсию.