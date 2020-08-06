Карпин назвал прошедший сезон РПЛ самым странным турниром в карьере

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал прошедший сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) самым странным турниром в карьере.

Перед рестартом Российской премьер-лиги (РПЛ) в «Ростове» было выявлено несколько зараженных коронавирусной инфекцией футболистов, команда ушла на карантин. Из-за сложившейся ситуации в первом туре после возобновления турнира сыграла «молодежка» «Ростова», которая проиграла «Сочи» со счетом 1:10.

Отвечая на вопрос Нобеля Арустамяна в интервью, считает ли специалист этот сезон самым странным в своей карьере, Карпин ответил, что на 500 процентов.

Ранее сообщалось, что Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом».