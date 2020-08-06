Матыцин не считает переходы фигуристов делом Минспорта

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что не считает переходы фигуристов делом Министерства спорта, передает ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ранее выразил желание провести встречу с Матыциным, чтобы обсудить переход чемпионки Европы — 2020 Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в его академию.

Матыцин заявил, что этот вопрос не решается в Министерстве, а является прерогативой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«У нас ФФККР является очень компетентным органом. И надеюсь, все вопросы между тренерами под руководством федерации будут решены, мы не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Киселев встал на защиту Тутберидзе.