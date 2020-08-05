Каррера прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход Александра Кокорина в столичный клуб, передает Metaratings.ru.

«Кокорин — потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделен великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина все отлично с физической формой. Кажется, что у Александра все получится в «Спартаке», — сказал Каррера.

Специалист отметил, что форвард много забивает и делает результативные передачи.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско заняли седьмое место.



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