Обвиненный в неэтичном поведении канадец Лайпсик перешел в ЦСКА

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

По официальной информации, 26-летний североамериканец заключил с клубом однолетний трудовой договор.

Напомним, что в интернете всплыла частная переписка Лайпсека, в которой он нелестно отзывался о внешности жен своих бывших партнеров по «Вашингтону», а также называл хоккеистов «Кэпс» Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками».

Ранее сообщалось, что глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о вспышке коронавируса в команде «Сочи».