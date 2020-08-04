СМИ: «Спартак» сделал официальный запрос по трансферу защитника «Атлетико Минейро»
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Московский «Спартак» сделал официальный запрос по трансферу защитника бразильского «Атлетико Минейро» Гуги Гомеса, передает «СЭ».
Отмечается, что стоимость футболиста может быть в районе €1,6-3 млн.
За бразильскую команду Гуги провел 25 матчей, отдав четыре результативные передачи.
Ранее агент Гуги Лукас Минейро поделился мнением об интересе «Спартака» к своему клиенту .