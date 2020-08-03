Мосгорсуд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

Московский городской суд отправил дело нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева на пересмотр. Об этом сообщает ТАСС.

Судебный орган принял решение вернуть дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками резонансного дела об избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака в одном из московских кафе. Позднее футболисты получили реальные тюремные сроки.

Ранее стало известно, каким бюджетом будет обладать московский «Спартак» на сезон-2020/21.