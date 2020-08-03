Российская премьер-лига (РПЛ) может внести ограничения на число несовершеннолетних игроков на поле во время игры. Об этом сообщает «СЭ».

По словам президента лиги Сергея Прядкина, эта норма позволит не допустить повторения матча «Сочи» — «Ростов», в которой за донскую команду выступали игроки в возрасте от 16 до 19 лет, проигравшие в итоге со счетом 1:10.

Функционер заявил, что планируется разрешить одномоментно выпускать лишь двоих несовершеннолетних футболистов.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мнением о дриблинге в РПЛ.