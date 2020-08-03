Клубы РПЛ выступили против президента лиги Прядкина

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против президента лиги Сергея Прядкина и намерены добиться его ухода с поста руководителя чемпионата России. Об этом сообщает «Футбольный биги».

По информации источника, представители команд были возмущены попыткой функционера внести изменения в пункт о досрочной отставке главы организации.

На пост президента предлагаются бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, а также Дмитрий Иванов, работавший в «Динамо».

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мнением о дриблинге в российском чемпионате.