Наставник ЦСКА Гончаренко поделился мнением перед игрой с «Химками»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением перед игрой с «Химками» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба в YouTube.

По его словам, с приходом нового наставника подмосковная команда может внести некоторые корректировки в собственную схему игры, из-за чего подготовка к началу нового сезона будет выстраиваться в первую очередь от собственной игры.

Также Гончаренко заявил, что попытка разобрать тактику «Химок» была опробована на двух предыдущих кубковых матчах (против «Урала» и «Зенита»).

Ранее сообщалось, что бывший исполнительный директор московского «Динамо» Роман Дьяков перейдет на работу в «Химки»