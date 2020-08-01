Дзюба назвал своего любимчика в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал своего любимого футболиста в петербургской команде, передает издание «Фонтанка».

Он отдельно выделил аргентинского футболиста Себастьяна Дриусси и отметил, что игрок обладает высоким уровнем игры. Примечательно, что игрок в это летнее трансферное окно он может покинуть клуб.

«Он прям мой любимчик в команде. Да, на его статистику посмотришь: всего три забил, четыре отдал. Но насколько он приносит нашей команде пользу, насколько он влияет на перемещение слева, справа», — заявил Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба назвал лучших игроков РПЛ не из «Зенита».