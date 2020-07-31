Ласицкене может перейти в сборную Белоруссии

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене рассматривает вариант выступления за сборную Белоруссии, сообщает «Весь спорт».

По информации источников, представители легкоатлетки уже связывались с белорусской федерацией.

Международная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) обязала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) до 15 августа выплатить штраф в размере $6,3 млн за причастность прежнего руководства российской организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. До выплаты штрафа совет World Athletics приостановил разрешения на участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях. Если ВФЛА не удастся погасить задолженность, организация будет исключена из World Athletics.

Ранее российские легкоатлеты написали письмо в комиссию спортсменов World Athletics.