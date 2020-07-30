Экс-жена Кержакова поделилась воспоминаниями об избиениях с его стороны

Бывшая жена нападающего московского «Динамо» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова поделилась воспоминаниями об избиениях с его стороны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, обладатель Кубка УЕФА 2006 года в составе андалусийской «Севильи» жестко избивал, угрожал и душил ее подушкой во время поездки по Швейцарии, когда вдруг она обнаружила недвусмысленную переписку с другими женщинами.

Тюльпанова заявила, что уже была готова развестись с футболистом, но затем он попросил прощения, после чего она забеременела.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о продлении контракта с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.