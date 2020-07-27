Антон Шипулин заразился коронавирусом
Чемпион мира по биатлону, депутат Государственной думы Антон Шипулин заявил, что у него и его семьи обнаружен COVID-19.
Об этом прославленный спортсмен написал у себя в Instagram, призвав подписчиков быть осторожнее и следить за здоровьем.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.
По последним данным, вирусом заразилось более 16 млн человек.
Ранее пропавшего олимпийского чемпиона Иваницкого нашли мертвым.
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Привет, друзья! Многие из вас знают, что моя семья сейчас в Сочи. О том, что жена и дети приболели, тоже знаете. Отношения у нас с вами доверительные, поэтому решил рассказать все сам. В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции. Что хочу сказать вам. Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках. Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!