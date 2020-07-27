Антон Шипулин заразился коронавирусом

Чемпион мира по биатлону, депутат Государственной думы Антон Шипулин заявил, что у него и его семьи обнаружен COVID-19.

Об этом прославленный спортсмен написал у себя в Instagram, призвав подписчиков быть осторожнее и следить за здоровьем.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

По последним данным, вирусом заразилось более 16 млн человек.

Ранее пропавшего олимпийского чемпиона Иваницкого нашли мертвым.