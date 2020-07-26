«Челси» обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов

В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» обыграл «Вулверхэмптон».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей голы на свой лицевой счет оформили Мэйсон Маунт и Оливье Жиру, поразившие ворота Руи Патрисиу в компенсированное к первому тайму время.

После этой победы подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 66 очков и заняли итоговое третье место в турнирной таблице, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» в предстоящее летнее трансферное окно намерен расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком.