Вратарь «Химок» Лантратов прокомментировал поражение от «Зенита»

Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в финале Олимп — Кубка России, передает ТАСС.

Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0.

«Не сказал бы, что эмоции негативные — играли более чем достойно. Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слез и истерик. Играли уверенно. Не сказать, чтобы все время простояли в обороне, сыграли уверенно и пытались выбегать в атаки. Чувство неудовлетворения есть. Обидно, но негативных эмоций нет», — сказал Лантратов.

Ранее Артем Дзюба прокомментировал победу «Зенита» в финале Олимп — Кубка России против «Химок».