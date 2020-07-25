Дюков прокомментировал отказ расширить РПЛ с 16 до 18 команд

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал отказ расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ ) с 16 до 18 команд, передает сайт организации.

«Во-первых, это было решение РПЛ, но я соглашусь с ним, поскольку неправильно менять правила после того, как завершен турнир. Это нарушает целостность турнира и спортивный принцип. И, безусловно, это решение не было бы поддержано ни Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ни Международной федерацией футбола

(ФИФА)», — сказал Дюков.

Чемпионом России сезона-2019/20 стал петербургский «Зенит».



Ранее Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов».