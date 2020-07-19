Рамос спародировал походку Макгрегора

Капитан «Реала» Серхио Рамос спародировал походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

Испанский защитник опубликовал видеозапись с тренировки, где и прошелся в стиле ирландца, в своем Instagram.

«Что ты думаешь, Конор?» — написал футболист.

Макгрегор отреагировал на видео: «Вкусно в верхний угол, мой бро».

Мадридский клуб за один тур до конца национального чемпионата обеспечил себе победу в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Рамос поблагодарил отказавшихся от празднования чемпионства фанатов «Реала».