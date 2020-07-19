Рамос спародировал походку Макгрегора
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Капитан «Реала» Серхио Рамос спародировал походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
Испанский защитник опубликовал видеозапись с тренировки, где и прошелся в стиле ирландца, в своем Instagram.
«Что ты думаешь, Конор?» — написал футболист.
Макгрегор отреагировал на видео: «Вкусно в верхний угол, мой бро».
Мадридский клуб за один тур до конца национального чемпионата обеспечил себе победу в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что Рамос поблагодарил отказавшихся от празднования чемпионства фанатов «Реала».