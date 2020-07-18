Вратарь Марк-Андре тер Штеген лидирует в голосовании за звание лучшего игрока «Барселоны» по итогам сезона.

Голосование проводит испанское издание Marca.

Аргентинский нападающий и капитан команды Лионель Месси идет на втором месте. Замыкает тройку лидеров 20-летний воспитанник Рикард Пуч. Также в топ-пять входят Ансу Фати и Клеман Лангле.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты «Барселоны» высказался о будущем Месси.