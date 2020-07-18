Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о будущем Месси

Бизнесмен Виктор Фонт, претендующий на должность президента «Барселоны», высказался о будущем аргентинского нападающего и капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает «Би-би-си».

СМИ информировали, что форвард может покинуть команду из-за постоянных конфликтов вокруг и внутри «Барселоны».

«Он несчастлив и сомневается, что делать дальше. Вероятно, он разочарован, так как год за годом не может добиться победы, особенно в Лиге чемпионов. Вот на чем нужно акцентировать внимание», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет увольнять Сетьена до конца сезона.