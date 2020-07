Месси не видит перспектив у «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не видит перспектив у своей команды в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист Самюэль Марсден.

Южноамериканец вспомнил неудачные выступления в прошлом и позапрошлом году, когда сине-гранатовые дважды упускали добытое дома преимущество в противостояниях с «Ромой» и «Ливерпулем», после чего покидали турнир.

«У фанатов заканчивается терпение, потому что мы не приносим им радости. Если мы хотим бороться за победу в Лиге чемпионов, многое должно измениться в нашем сознании.

Если все продолжится таким образом, то мы проиграем «Наполи», — сказал 33-летний форвард.

Ранее сообщалось, что в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» уступила «Осасуне».

Messi: "Roma, Liverpool... the fans are running out of patience because we're not giving them anything. If we want to fight for the Champions League, a lot has to change. Like this, we will lose to Napoli."