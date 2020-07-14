Хавбек «Локомотива» Баринов хочет продолжить карьеру в Европе

Хавбек столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов хочет продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, приоритетными странами для дальнейшего развития в футбольном плане являются Германия, Англия и Италия.

Воспитанник академии «железнодорожников» заявил, что имеет ряд предложений от зарубежных клубов, но просит своего агента не раскрывать информацию спортивным СМИ, которые будут впоследствии муссировать эту тему для разговоров.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА интересуется испанским нападающим Тони Мартинесом.