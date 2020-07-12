Баскетболист Леброн Джеймс не будет наносить на свою майку надписи против расизма

Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не будет наносить на свою майку надписи против расизма, передает ESPN.

«Для того, чтобы люди поняли мою позицию, мне не нужно наносить надписи на майке. У меня была пара идей того, что я хочу написать, но я не участвовал в этом процессе», — сказал Джеймс.

Напомним, у игроков НБА вместо фамилий появится надпись «Жизни темнокожих важны», а также другие лозунги.



Ранее в НБА утвердили замену имен на майках на призыв к социальной справедливости.