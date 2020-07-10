Хавбек «МЮ» Погба забил первый мяч в сезоне-2019/20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил первый мяч в сезоне-2019/20.

Французский хавбек смог поразить ворота бирмингемской «Астон Виллы» в гостевой игре 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), закончившейся разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 0:3.

Напомним, что большую часть чемпионата действующий чемпион мира пропустил из-за травмы, вследствие чего он провел всего 12 игр, в которых сумел отметиться четырьмя результативными передачами.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу андалусийская «Севилья» в гостях одержала волевую победу над баскским «Атлетиком».