Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам
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Стали известны соперники сборной России по осенним товарищеским матчам, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Национальная команда 8 октября на стадионе «Френдс Арена» в Сольне сыграет со сборной Швеции, а 12 ноября встретится с Молдавией на арене «Зимбру» в Кишиневе.
Отмечается, что время начала матчей будет объявлено позднее.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор Москвы для проведения матчей Лиги наций в 2020 году.