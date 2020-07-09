Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам

Стали известны соперники сборной России по осенним товарищеским матчам, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Национальная команда 8 октября на стадионе «Френдс Арена» в Сольне сыграет со сборной Швеции, а 12 ноября встретится с Молдавией на арене «Зимбру» в Кишиневе.

Отмечается, что время начала матчей будет объявлено позднее.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор Москвы для проведения матчей Лиги наций в 2020 году.