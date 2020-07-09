Газизов объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему принял предложение столичного «Спартака» занять аналогичную должность. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, после нескольких приватных бесед с владельцем клуба Леонидом Федуном был понятен круг полномочий и компетенций, выделенных им, вследствие чего он принял подобное решение, которое назвал очень ответственным и взвешенным.

Также Газизов заявил, что не бросает свой бывший клуб, и выразил уверенность в том, что менеджер башкирской команды продолжит плодотворную работу.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун вступился за главного тренера команды Доменико Тедеско, набросившегося на судью в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».