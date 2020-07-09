Газизов объяснил, почему принял предложение «Спартака»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему принял предложение столичного «Спартака» занять аналогичную должность. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, после нескольких приватных бесед с владельцем клуба Леонидом Федуном был понятен круг полномочий и компетенций, выделенных им, вследствие чего он принял подобное решение, которое назвал очень ответственным и взвешенным.
Также Газизов заявил, что не бросает свой бывший клуб, и выразил уверенность в том, что менеджер башкирской команды продолжит плодотворную работу.
Ранее сообщалось, что Леонид Федун вступился за главного тренера команды Доменико Тедеско, набросившегося на судью в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».