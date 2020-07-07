Семин поделился мнением о Николиче

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о новом наставнике «железнодорожников» Марко Николиче.

Серский специалист сменил Семина в середине мая после того, как столичный клуб принял решение не продлевать контракт с российским тренером. Стоит отметить, что это привело к недовольству многих болельщиков.

«Дам ли я совет Николичу, если он обратится ко мне? Когда он принимал решение, он знал, что в клубе есть тренер. Тогда нужно было обращаться за советом. А сейчас у него штормовое плавание. Просто плыви и выбирайся отсюда», — сказал Семин в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Собянин посетит матч «Спартак» — «Локомотив».