«Валенсия» Черышева переиграла «Вальядолид»

В матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» оказалась сильнее «Реал Вальядолида».

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились уругваец Макси Гомес и южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Виктор Гарсия.

После этой победы левантийский клуб набрал 50 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Артем Дзюба подпишет новый контракт с петербургским «Зенитом» по окончании нынешнего сезона.