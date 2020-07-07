Газизов оценил свое потенциальное назначение в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал потенциальное назначение в «Спартак» на должность спортивного директора. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в настоящее время он направляется вместе с командой в Ростов-на-Дону на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и ничего не знает о возникших слухах.

Напомним, что сегодня было объявлено об увольнении Томаса Цорна с поста генерального директора красно-былых.

Ранее сообщалось, что главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак».