Спиридонов назвал чемпионство «Зенита» несправедливым

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов назвал несправедливым чемпионство петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает РИА «Новости».

Петербургский клуб оформил победу в чемпионате России досрочно, после победы над «Краснодаром» со счетом 4:2 в матче 26-го тура. Стоит отметить, что титул «Зенит» берет второй год подряд.

«Конечно, чемпионство «Зенита» несправедливо. Как это может быть честно, когда их судят «свои» арбитры типа Вилкова, ну и Дзюба там играет. Видел видео из раздевалки с Дзюбой и Азмуном. Это же дичь!» — заявил Спиридонов.

Ранее сообщалось, что стала известна дата вручения «Зениту» кубка за победу в РПЛ.