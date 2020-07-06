Бывший нападающий «Арсенала» подтвердил интерес «Спартака»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Яя Саного подтвердил наличие интереса от столичного «Спартака». Об этом сообщает France Football.

По его словам, для продолжения спортивной карьеры ему будет необходим клуб, который ставит перед собой амбиционные задачи и готов к вызовам.

Саного заявил, что помимо «Спартака», за ним наблюдают французские и английские команды.

Напомним, что прошлый сезон форвард провел в «Тулузе».

Ранее сообщалось, что Сергей Лапочкин назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Локомотив» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).