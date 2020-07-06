Рекордсмен мира намерен покинуть сборную Россию по легкой атлетике

Константин Волков, отец 16-летнего российского легкоатлета Матвея Волкова, заявил, что спортсмен планирует сменить спортивное гражданство.

Выступающий в прыжках с шестом Волков установил мировой рекорд в своей возрастной категории, преодолев планку 5,50 м.

«Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена», — объяснил Константин Волков «Спорт-Экспресс».

Международная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) обязала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) до 1 июля выплатить штраф в размере $5 млн за причастность прежнего руководства российской организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. В противном случае легкоатлетам из России запретят выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключила своего ухода из сборной России.