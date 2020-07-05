Лебедев не видит ничего сверхъестественного в отказе Квята встать на колено

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев поделился мнением о поступке российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, передает Sport24.

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при «Формулы-1», который проходит в Австрии. Акция с преклонением колена была приурочена к поддержке движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

«У нас нет проблемы расового унижения, особенно по отношению к афроамериканцам. Русские не понимают акции, которая проходит в США и Европе. Поэтому не вижу ничего сверхъестественного в поступке Квята», — заявил Лебедев.

Ранее сообщалось, что Квят не встал на одно колено перед стартом Гран-при «Формулы-1».