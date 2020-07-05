«Валенсия» Черышева и «Гранада» сыграли вничью в матче Примеры

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» и «Гранада» сыграли вничью.

Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос Карменес» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В составе хозяев голы на свой лицевой счет оформили Карлос Фернандес и Феде.

У гостей смогли отличиться Ману Вальехо и Гонсалу Гуэдеш. Отметим, что российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев записал одну результативную передачу.

После этой игры «Валенсия» набрала 47 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблицы Ла Лиги.

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