«Валенсия» Черышева и «Гранада» сыграли вничью в матче Примеры
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В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» и «Гранада» сыграли вничью.
Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос Карменес» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
В составе хозяев голы на свой лицевой счет оформили Карлос Фернандес и Феде.
У гостей смогли отличиться Ману Вальехо и Гонсалу Гуэдеш. Отметим, что российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев записал одну результативную передачу.
После этой игры «Валенсия» набрала 47 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблицы Ла Лиги.
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