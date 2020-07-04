«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

Лондонский «Челси» нанес разгромное поражение «Уотфорду» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне при пустых трибунах, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Виллиан и Росс Баркли.

После 33-х туров «Челси» (57 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче клуб на выезде встретится с лондонским «Кристал Пэлас».

«Уотфорд» (28) располагается на 17-й строчке. В 34-м туре команда примет «Норвич Сити».

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

«Челси» (Лондон) – «Уотфорд» (Уотфорд) – 3:0

Голы: 1:0 — Жиру, 28; 2:0 — Виллиан, 43 (пенальти); 3:0 — Баркли, 90+2.