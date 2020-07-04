Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Видео опубликовано на канале News095 в Instagram.
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Отмечается, что глава Чечни выразил соболезнования родным и близким тренера, а также отметил уважение, которое имел Абдулманап Нурмагомедов. Хабиб поблагодарил Кадырова за визит и почтение к своему отцу.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца.
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Глава ЧР Рамзан Кадыров вчера ночью, в сопровождении своих ближайших соратников посетил Кироваул РД, что бы почтить память и выразить соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Кадыров отметил, всеобщее уважение, которое имел Абдулманап и его большие заслуги в развитии спорта. Он сказал, что с первых дней были на связи с родственниками и очень надеялись на его скорейшее выздоровление. Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Кадырова, за визит и почтение к своему отцу. Также он выразил благодарность за помощь, которую Кадыров оказал в переводе его отца в Московскую клинику и дальнейшее лечении. «Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля! Хвала Аллаху» сказал Хабиб Нурмагомедов. Пусть Аллах простит все его грехи и обрадует раем! #абдулманапнурмагомедов #хабибнурмагомедов #кадыров #кироваул #похороны #соболезнование