Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Видео опубликовано на канале News095 в Instagram.

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Отмечается, что глава Чечни выразил соболезнования родным и близким тренера, а также отметил уважение, которое имел Абдулманап Нурмагомедов. Хабиб поблагодарил Кадырова за визит и почтение к своему отцу.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца.